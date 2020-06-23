Меньшова показала сменившего имидж 22-летнего сына

23.06.2020, 5:37, Разное

В минувшие выходные Юлия Меньшова вместе с мужем и детьми отправились на природу. Семейство гуляло по окрестностям дачного поселка и наслаждались хорошей погодой. Актриса опубликовала множество кадров с того дня.

Среди всех кадров, которыми поделилась с поклонниками Меньшова, можно заметить фото отца актрисы, дочери и сына. Запечатленный на снимке наследник Юлии выглядит старше своих лет. Молодой человек сменил имидж – отрастил волосы и отпустил бороду.

Кстати, в прошлом году сын Меньшовой окончил школу-студию МХАТ. Парень решил пойти по стопам мамы, бабушки и дедушки. Юлия не исключает того, что в будущем ее наследник станет режиссером.

Дочери телеведущей всего 17 лет. В прошлом месяце семейство отмечало ее день рождения. Тогда Меньшова опубликовала трогательный видеоролик с фотографиями наследницы.

Напомним, недавно Юлия Меньшова рассказала, что за время карантина поправилась. Актриса призналась, что теперь боится раздеваться перед зеркалом.