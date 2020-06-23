Мнение: “Красные линии” Египта

23.06.2020, 5:22, Разное

Мое интервью для АСД относительно ситуации в Ливии применительно к угрозам Египта ввести войска для поддержки ЛНА. А также о том, как США пытаются предотвратить угрозу конфликта между членами НАТО в Ливии.

"Красные линии" Египта

– Египет угрожает ввести войска в Ливию. Насколько юридически обоснованы эти угрозы и вероятно само вторжение?

– Формально законным правительством Ливии является ПНС Ливии, которое признается большинством государств даже в условиях, когда оно контролирует лишь кусок Ливии и полностью зависит от Турции. Чтобы обойти эту коллизию, Египет пытается опереться на свои представления о национальной безопасности и безопасности ливийских граждан в условиях гражданской войны, а также позицию лояльных Хафтару ливийских племенных вождей, которые фактически приглашают Египет в Ливию. Также Каир ставит на саму ЛНА и парламент Ливии в Тобруке, который также поддерживает ЛНА. С чисто юридической точки зрения это сомнительная позиция, но с практической — вполне достаточная.

Вероятность вторжения обусловлена тем, будет ли Турция предпринимать усилия по захвату Сирта и авиабазы Аль-Джуфра. Они являются «красной линией» для Египта, и Египет это прямо заявил. Попытка штурма Сирта с очень большой долей вероятности приведет к прямому вводу египетской армии в Ливию, причем не только к Тобруку или Дерне, но и появлению египетских военных в районе Бенгази и нефтяных полей Киренаики, чтобы не допустить их захвата ПНС Ливии и Турцией. Если Турция даст заднюю и откажется от амбициозных планов в Ливии, перейдя к переговорам, то ввод египетских войск не понадобится. Египет также хотел избежать военного сценария, но тут уже скорее от Турции зависит, дойдет до него или нет.

– Какую угрозу несет усиление позиций Турции в Ливии для Египта?

С одной стороны, у турок так или иначе появятся военные базы в Ливии, а, значит, они будут оказывать стратегическое давление на позиции Египта в Восточном Средиземноморье, которое сейчас является конфликтной зоной для целого ряда стран оспаривающих границы текущей и будущей шельфовой нефтедобычи. Усиление позиций Турции в Ливии укрепляют ее позиции в этих спорах. Кроме того, усиление Турции и ПНС Ливии приведет к очередному ренессансу джихадизма в Ливии (как за счет местных боевиков, так и за счет тех, кого Турция вывезла из Сирии), который военным правительством Египта расценивается как основная угроза безопасности страны. Это не удивительно, ввиду активности ИГИЛ на Синае и периодических атаках боевиков. Египет поддерживал Хафтара именно с прицелом на то, что тот сможет объединить Ливию под армейским руководством и задавить в Триполитании рассадники джихадизма, как он сделал это в Дерне. Турция помешала этим планам, а значит риски распространения джихадизма к западу от границы Ливии и Египта возрастают, в первую очередь, благодаря действиям Турции. Поэтому Египет прямо говорит о том, что эти действия напрямую угрожают национальной безопасности Египта.

– Каковы перспективы Хафтара?

– Египет прямо заявил, что договариваться Турции и ПНС Ливии надо с Хафтаром, но те вообще отказываются признавать в нем сторону переговоров. Хафтар понес значительные политические и имиджевые издержки вследствие поражений под Триполи и даже среди его спонсоров вполне серьезно обсуждается вопрос замены его на менее скомпрометированную фигуру. Поэтому в мае-июне его позиции действительно стали уязвимы. Впрочем, ряд спонсоров ЛНА вполне готовы поддерживать его и далее, особенно если не будет внятных кадровых альтернатив. Если ситуация будет развиваться по военному сценарию, то он точно не уйдет, в этом просто не будет смысла. А вот если будут возобновлены переговоры (например, в Риме), то его слабости и нежелание Турции вести с ним переговоры, будут повышать его политическую уязвимость, где для него будет конструироваться образ «помехи делу мира».

– Какова позиция России по поводу ситуации в Ливии?

– Россия, разумеется, оказывает определенную поддержку Хафтару, но на дипломатическом уровне поддерживает идеи Каирской декларации — реальное перемирие на линии фронта, возобновление прямых переговоров, создание нового легитимного правительства Ливии, которое включало бы в себя основные политические силы. Россия попутно ведет кулуарные переговоры с Турцией относительно будущего Ливии, но, по заявлению главы турецкого МИД Чавушоглу, пока что к общему знаменателю по этому вопросу стороны не пришли. Так что позиция России будет ситуативно зависеть от действий Турции и ее готовности к компромиссам. Вероятность этого достаточно велика, учитывая практику сотрудничества России и Турции в Сирии.

Но на текущем этапе Россия поддерживает Каирскую декларацию, которую Турция пока что признавать отказывается. Это лишний раз напоминает нам о том, что Турция при Эрдогане для России не союзник, а ситуативный попутчик, с которым заключаются ситуативные взаимовыгодные сделки при всех различиях в целях и задачах сторон в регионе. Эти отношения очень сильно раздражают США, но в силу ухудшения отношений с Вашингтоном после провалившегося государственного переворота 2016 года, Турция нынче позиционирует себя как самостоятельного субъекта, который взаимодействует с разными игроками, даже если они враждебны друг другу.

– Повлияет ли текущая ситуация на перспективы освобождения российских граждан, захваченных в Триполи? Каково будущее Шугалея?

– На текущем этапе ПНС Ливии и Турция отказываются идти на встречу России, несмотря на усилия МИД РФ в этом направлении. Очевидно, что пока между РФ и Турцией нет взаимопонимания в Ливии, турки вряд ли будут оказывать содействие для освобождения Шугалея, хотя этот вопрос и обсуждался на самом высоком уровне. Возможно, если Россия и Турция договорятся, боевые действия к западу от Сирта окончатся, а стороны перейдут к реализации Каирской декларации, то вопрос освобождения граждан РФ из плена будет решен в достаточно короткие сроки. Но пока что они являются очевидными заложниками сложившейся военно-политической обстановки.

https://asd.news/articles/v-mire/sirt-kak-krasnaya-cherta-dlya-feldmarshala-as-sisi/ – цинк

PS. Примечательно, что сегодня в Ливию срочно прилетела делегация Африканского Командования Армии США, которая вкупе с послом США в Ливии долго убеждали Сарраджа, что необходимо срочно прекратить огонь и заключить перемирие, ссылаясь на Каирскую декларацию Хафтара, которую поддерживают Россия, Франция и Египет.

Причины этого вполне понятны – как уже ранее указывалось, ситуация рискует выйти из под контроля, затронув в том числе и НАТО, так как страны альянса фактически участвуют в прокси-войне между собой, а сейчас на этот праздник жизни может пожаловать еще и Египет при поддержке большинства членов Лиги Арабских Государств. При этом Россия, которая с 2016-го года традиционно заключает различные сделки с Турцией, с точки зрения США, может использовать этот конфликт, подыгрывая обеим сторонам для дестабилизации южного фланга НАТО и расколу в рядах альянса, фактически действуя на одной стороне с странами НАТО против стран НАТО, ситуация до текущей итерации Ливийской войны немыслимая.

Поэтому США пытаются вскочить на подножку переговорного процесса и пытаются заставить Сарраджа "взглянуть шире на ситуацию", а не следовать целиком и полностью в обозе у Эрдогана, что может привести не только к войне Турции с Египтом, но и серьезному расколу в рядах НАТО, так как при таком конфликте, НАТО не сможет реализовать 5-й пункт о коллективной защите, так как его заблокируют Франция и Греция, которые будут подыгрывать Египту (чем и обеспечивают его дипломатическое прикрытие перед лицом угроз из Каира в адрес страны НАТО).

У США есть рычаги давления, так что не исключаю, что уже на неделе Саррадж может "передумать", если конечно Эрдоган не упрется и не будет заставлять ПНС Ливии идти завоевывать Сирт любой ценой.

PS. МИД Франции сегодня официально объявил, что единственной легитимной военной силой в Ливии является Ливийская Национальная Армия. Фактически, объявлено, что "ополченцы" воюющие на стороне международно-признанного ПНС Ливии, являются незаконными вооруженными формированиями. Еще одно последствие амбиций Эрдогана. Франция все более жестко реагирует на происходящее в Ливии, постепенно втягиваясь в конфликт с Турцией.

Кроме того, президента Туниса срочно пригласили посетить с визитом Францию. Макрон намерен обсудить ситуацию с Ливии (корпорация Total волнуется – ливийские нефтяные контракты под угрозой).

Тунис помогает Турции в вопросах снабжения ПНС Ливии, поэтому Франция очевидно будет настаивать, чтобы Тунис был менее активен в этом вопросе или же полностью самоустранился.