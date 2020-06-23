G&M – Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, но об ответной услуге Оттаве на выборах в СБ ООН промолчал

23.06.2020, 5:10, Новости дня

Владимир Зеленский в интервью Globe and Mail поблагодарил канадского премьера Джастина Трюдо за то, что тот отверг предложение Дональда Трампа по участию РФ в предстоящем саммите G7 и таким образом поддержал Киев. Между тем, как отмечает издание, украинский лидер дважды отказался отвечать на вопрос о том, поддержала ли Украина Канаду на недавних выборах непостоянных членов Совбеза ООН.



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Globe and Mail заявил, что международному сообществу следует сохранить давление на Москву, чтобы таким образом добиться возвращения Киеву украинской территории, захваченной в 2014 году.

Как подчеркнул украинский лидер, он выступает за поиск мира с Россией, однако при этом, по его словам, Украине нужны её международные союзники для сохранения жёсткой позиции на переговорах с Москвой. Хотя переговорный процесс на фоне пандемии COVID- 19 практически сошёл на нет, некоторые скромные успехи в этом направлении уже имеются, например, несколько обменов заключёнными.

«У меня нет времени выбирать, доверять ли Владимиру Путину или не доверять, — отметил Зеленский. — Возможно, (обмен пленными. — прим. The Globe and Mail) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. И для нас большая победа — это возвращение всех украденных у нас земель. Это то, во что я твёрдо верю, и на это у меня есть время».

Он также поблагодарил канадского премьера Джастина Трюдо за то, что последний отверг инициативу американского лидера Дональда Трампа по возвращению Москвы в «Большую семёрку».

Россию исключили из тогда ещё G8 в 2014 году, когда Москва аннексировала Крым* и поддержала сепаратистов в Донбассе. Шесть лет спустя после начала вооружённого конфликта на востоке Украины линии фронта теперь стали статичными, хотя перестрелки происходят почти ежедневно. За всё время противостояния погибло уже более 13 тыс. человек.

Дональд Трамп, который будет принимать ближайший саммит G7 в сентябре этого года, назвал эту структуру «очень устаревшей». Он также заявил о намерении пригласить на ближайший саммит не только Россию, но также Индию, Южную Корею и Австралию для того, чтобы сосредоточиться на вопросе: что делать с Китаем.

Как напоминает издание, Канада вместе с Великобританией поддержали приглашение других стран, однако высказались против возвращения РФ в состав этой группы до тех пор, как она вернёт Украине её территории.

«Джастин Трюдо 1 июня заявил, что у РФ нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что никакого решения не будет, если мир не продолжит оказывать давление на Россию в этом отношении», — заявил украинский лидер канадскому изданию.

Однако несмотря на то, что Украина — это один из ближайших союзников Канады и Зеленский в ходе интервью неоднократно хвалил канадские власти за поддержку Киева, он дважды отказался отвечать на вопрос о том, поддержала ли Украина Оттаву на выборах в непостоянные члены Совбеза ООН. Как напоминает издание, Канада на прошлой неделе проиграла Норвегии и Ирландии в ходе тайного голосования, в котором из трёх стран выбирали двух новых непостоянных членов Совета Безопасности.

«Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду. Что же касается голосования и процесса выборов в Организации Объединённых Наций, я не могу ничего сказать, потому что это конфиденциальная информация. Я знаю, что Канада очень хотела, чтобы её избрали членом Совета Безопасности ООН. На этот раз этого не произошло, но то, что важно для Канады, также важно для Украины, потому что успех Канады — это успех Украины», — подчеркнул Зеленский.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).