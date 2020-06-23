Мнение: Серебренников виноват – но не виноват: конечно, деятель искусств должен быть богат

23.06.2020, 5:00, Разное

Это дело уже так давно разбирается, и собрало такую огромную доказательную базу, что пора его кончать. Да, украл. На заседании было объявлено, что вина режиссера считается полностью доказанной. Воровали сразу пятеро, судя по всему. Так что взяли неплохо. Бухгалтер Нина Масляева во всем созналась. «Неповоротливо расходовали госсредства», – оправдывались театралы.

Более 3,7 тысячи деятелей культуры попросили назначенного уже после подачи иска министра культуры Ольгу Любимову отозвать иск по делу «Седьмой студии». Обращение инициировал режиссер Михаил Бычков. Подписанты считают, что процесс давно зашел в тупик, а обвинение дискредитировано. Деятели культуры за своих готовы горой стоять. Потому что из Минкультуры потом средства не вытрясешь, чтобы их освоить. Да и не понимает, по большому счету, никто в искусстве – на что потрачены, как потрачены, куда ушли. А следователь мыслит просто – вот счет, туда переводились деньги, и постановок не было, а билеты проданы…

При этом суд снизил сумму ущерба по делу с 133 млн до 129 млн рублей, что не столь существенно.

3 года домашнего ареста Кирилл Серебренников провел на свободе. Прокурор просит для режиссера 6 лет. Дадут 5. 2 – условно. И выйдет из зала суда на свободу. Хотя уже понятно, что украл. И свидетели есть. И подельники. Вообще, деятелей культуры и из министерства культуры сажали. А тут человек возглавил театр, угробил классический репертуар, ну и сразу хапнул на несуществующих постановках «Гоголь-центра».

Прокурор просит приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима (ну и зачем ему сидеть? – никакого смысла) и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».

Также прокурор запросил пять лет для бывшего продюсера Алексея Малобродского (хотя он во всем покаялся), четыре года для экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и четыре года для экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. Еще один из Минкультуры будет осужден. Сколько их уже? Десятки. Кто при Мединском проворовался. На культуре сложно деньги не взять. Потому что мало кто понимает, на что они выделяются.

Если хотите, гений и злодейство – совместимы. Бездарность и злодейство тоже, кстати.

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