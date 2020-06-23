Мнение: О чудесном спасении

23.06.2020, 4:55, Разное

Эта невероятная, но реальная #история наверняка войдёт в какие-нибудь анналы. Многие сочтут её настоящим чудом, а некоторые припишут его то ли неизменному гению, то ли непреходящей удаче одного национального лидера, которого едва ли не с первых месяцев президентства начали звать «тефлоновым». За удивительную способность… отталкивать от своего светлого лика любые неприятности без помех для имиджа и рейтинга.

Вот и сейчас. Всего два месяца назад воображение пессимистов рисовало апокалипсические картины падения пусть не богатой, но привычной и налаженной жизни в какие-то тартарары. Как раз в 20-х числах апреля мировые цены на #нефть рухнули почти до нуля, а на некоторых биржах необъяснимым способом ушли в минус. Теперь же они проделали головокружительный кульбит от минус 40-ка до 40+ долл. за баррель.

22 июня котировки индикативного сорта Brent преодолели отметку 43 долл. за баррель, а российская Urals подорожала до 44,0-44,5 долл. за условную бочку, что само по себе редкость. Обычно Urals продаётся в странах Северо-Западной Европы с дисконтом к Brent. Ещё в марте эта скидка составляла в 4,60 долл. с каждого барреля. Но сейчас нефтепереработчики покупают российский сорт с максимальной почти за 10 лет премией в 1,55 долл.

И это означает, что российский #бюджет может спать спокойно. Комфортный для него уровень цены «чёрного золота» почти достигнут: ещё в начале года эта планка составляла 42 долл. за баррель, но сейчас, с учётом сокращения добычи в рамках ОПЕК+, правильнее будет ориентироваться на уровень 46-48 долл. за баррель.

В общем, на нефтяном рынке долгожданный разворот на 180°. Если два месяца назад каждый трейдер хотел продавать #нефть, и никто не хотел её покупать, то теперь нефтепереработчики готовы переплачивать немалые #деньги, чтобы обеспечить немедленные поставки сырья на свои заводы.

А произошло ровно то, что и должно было произойти. С одной стороны, сделка ОПЕК+, оформленная в апреле, всё же постепенно привела к дефициту предложения на рынке. С другой стороны, восстановление экономик после карантинов и локдаунов идёт сейчас быстрее, чем ожидалось. Согласно официальным данным, спрос на нефть в Китае вернулся к допандемическим уровням. Он по-прежнему ниже в таких странах, как Италия и Испания, которые сильно пострадали от #коронавирус­ной инфекции, но быстро восстанавливается в других странах, включая Индию, Японию, Францию и Германию.

Правда, возвраты к нормальной жизни идут неравномерно. Это проявляется и в динамике спроса. Бензин восстанавливается быстрее, поскольку люди предпочитают ездить на своих автомобилях и стараются избегать общественного транспорта. А дизельное топливо, которое больше зависит от бизнес-цикла, поскольку используется в промышленности и перевозках грузов, отстает, в то время как мировая экономика скатывается в рецессию. Спрос на авиатопливо остается почти таким же низким, каким он был в разгар коронавирусного кризиса.

Другой вопрос, что дальше? Если ОПЕК+ удастся заставить каждую страну придерживаться согласованных квот на добычу, а спрос продолжит восстанавливаться, мир может вскоре начать потреблять больше нефти, чем он добывает. С другой стороны, лишь немногие нефтетрейдеры ожидают увидеть баррель по 50 долл. в этом году. Но еще меньшее тех, кто считают вероятным возвращение к сверхнизким ценам в апреле, когда Brent упала до 15,98 долл. за баррель.

Иными словами, #Россия – опять спасена/ И кто скажет, что не Владимир #Путин приложил к этому руку?

В то же время, а почему было бы не добиться аналогичного результата без мартовского шока, вызванного инициированного Россией временного развала двухлетней давности сделки в рамках расширенного ОПЕК? Кто выиграл от весенних нефтяных качелей?