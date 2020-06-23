Штаб Байдена попросил Facebook убрать посты Трампа с критикой голосования по почте

23.06.2020, 4:50, Новости дня

Избирательный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена попросил гигантов социальных сетей Facebook и Twitter удалить сообщения президента Трампа, направленных на дискредитацию голосования по почте.

В понедельник Трамп несколько раз написал в Твиттере, критикуя планы голосования по почте, которые были реализованы многими штатами, чтобы избиратели, обеспокоенные коронавирусной инфекцией, могли заполнить свои бюллетени дома.

«Если люди могут выходить и протестовать, устраивать беспорядки, врываться в магазины и создавать хаос, они также могут выходить и голосовать – и сохранить честность наших выборов», – написал Трамп. «С миллионами избирательных бюллетеней, высланных по почте, кто знает, куда они попадут и к кому?».

Трамп, который сам голосует по почте, вызвал опасения среди своих сторонников, что демократы злоупотребят голосованием по почте на ноябрьских выборах. Представители избирательного штаба Дональда Трампа пока не ответили на просьбу агентства «Рейтер» прокомментировать информацию.

Избирательный штаб Байдена заявил, что президент США заставляет людей выбирать между защитой своего здоровья и осуществлением избирательного права.

«Сегодня он [президент] в твите за твитом выдвигал необоснованные теории заговора, призванные дискредитировать голосование по почте», – заявила Reuters менеджер кампании Джен О’Мэлли Диллон.

«Наша кампания направила письма в Twitter и Facebook с требованием, чтобы эта дезинформация, которая стремится подорвать веру в наш избирательный процесс, была немедленно убрана».

Представитель Facebook заявил, что посты президента Трампа не нарушают их политику и не будут удалены. Представитель Twitter также заявил, что сообщения не нарушают правила соцсети.

Дональд Трамп в интервью заявил изданию Politico, опубликованном в пятницу, что голосование по почте может стоить ему переизбрания.

В марте он сказал Fox News: «Если бы вы когда-нибудь согласились на это, вы бы никогда больше не выбрали республиканца в этой стране».