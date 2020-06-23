VOAэкспресс 22 июня 2020

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23.06.2020, 4:50, Новости дня

Визы

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что президент Трамп планирует расширить существующий визовый запрет, включив в него определенные рабочие визы для неиммигрантов. Причина – защита рынка труда в США в условиях экономического спада, связанного с пандемией.

Подробнее, какие типы виз попадут под запрет, читайте в нашем материале.

Бубба Уолес

В гараже на гоночной трассе в городе Талладега у единственного чернокожего гонщика NASCAR Буббы Уоллеса была найдена петля для повешения, которая считается одним из символов расизма.

Муралы

Если вы были в Вашингтоне, то наверняка заметили множество муралов, изображенных на зданиях американской столицы. Это проект Murals DC, в рамках которого уличные художники разместили 90 изображений на улицах города

Американские рецепты

Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – чрезвычайно простой, но тем не менее любимый многими американцами рецепт, появившийся в Нью-Йорке еще в начале прошлого века.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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