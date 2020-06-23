Минобороны опубликовало историю литературного героя-фронтовика Василия Теркина

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23.06.2020, 4:48, Новости дня

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте историю «рождения» литературного героя – участника Великой Отечественной войны Василия Теркина.

Об истории «рождения» Василия Теркина и боевом пути литературного героя можно узнать в разделе «Народный герой» на сайте Минобороны.

История самого популярного в народе персонажа-фронтовика началась за два года до Великой Отечественной войны. Впервые новый персонаж – отважный боец и герой Василий Иванович Теркин появился на страницах газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» 31 декабря. Под портретом бойца в буденовке сообщалось: «Специальный корреспондент нашего отдела «Прямой наводкой» Вася Теркин, пребывающий на передовых позициях, готовит материал, который будет печататься у нас в ближайшее время».

Первая публикация о похождениях Васи Теркина увидела свет в издании «На страже Родины» 5 января 1940 года. Ее автором стал поэт Николай Щербаков.

Александру Твардовскому, бывшему литературным сотрудником, поручили написать вступление к серии рисованных фельетонов. Именно он впоследствии и прославил Теркина. Его поэма «Василий Теркин», написанная с 1941 по 1945 год, вошла в школьную программу.

О Теркине писали также Николай Тихонов и Виссарион Саянов, Сергей Вашенцев и Цезарь Солодарь, автор гимна СССР и РФ Сергей Михалков. Начал биографию Теркина Самуил Маршак: «Не в Париже, не в Нью-Йорке – В деревушке под Москвой // Родился Василий Теркин, наш товарищ боевой». Внешность персонажа впервые оформили московские художники Вениамин Брискин и Василий Фомичев во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

В разделе также представлены и некоторые истории «подвигов» героя, публиковавшиеся в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых газет, появился Теркин и в журнале «Крокодил».

Персонаж был воплощен в сотнях книг, мультипликационных фильмах и театральных постановках, фильмах и диафильмах, вдохновил художников и скульпторов. Василий Теркин и по сей день является достоянием народа, простым, неунывающим, находчивым воином-победителем, сумевшим вместе со своими боевыми товарищами сделать невозможное – выстоять и победить в самой кровавой войне.

Напомним, 8 мая Минобороны РФ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретило документы Центрального архива о последнем бое перед Победой.

Отметим также, президент РФ Владимир Путин в своей статье, посвященной 75-летию Великой Победы, подчеркнул, что решающий вклад в разгром нацизма внес Советский Союз, на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции, Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси».



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