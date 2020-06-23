Авиасообщение между Сочи и Ярославлем возобновится с 29 июня

23.06.2020, 4:30, Новости дня

Приостановленное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение из Ярославля в Сочи возобновляется. С 29 июня из аэропорта Туношна вновь полетят на юг лайнеры.

Регулярное сообщение будет действовать до октября, информирует пресс-служба регионального правительства. Лайнер SSJ-100 компании "Азимут" будет летать два раза в неделю. Стоимость перелета в одну сторону составит без малого полторы тысячи рублей. Как уточняет "Вести Сочи", с начала августа "Аэрофлот" открывает трансферные рейсы из Ярославля.

Кроме того, с 6 июля возобновляют работу автобусы, курсирующие между Сочи и другими городами и селами Краснодарского края. Сейчас межмуниципальное сообщение останется сокращенным, рейсов столько же, как и в выходные дни. Частным перевозчикам запрещено выходить на линию, исключение для трансферов, которые доставляют туристов в отель или гостиницу.

С 6 июля планируют восстановить привычный график, открыть также автовокзалы, запустить систему бронирования и приобретения билетов на поездки заблаговременно.

По данным экспертов туриндустрии, после снятия карантинного режима и ограничений на въезд туристов из других регионов приток гостей в Сочи резко увеличится. Как рассказали в новостном сюжете на телеканале "Россия 1", к наплыву отдыхающих готовятся не только санаторно-курортный сектор, отели и гостиницы, но и все коммунальные службы. В пик сезона на курорте изменится схема вывоза твердых бытовых отходов.

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ГТРК "Вести Сочи"