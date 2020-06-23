 

Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

23.06.2020, 4:30, Новости дня

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.

В мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении в атмосфере МКС концентрации токсичного вещества, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.

Позже НАСА начало измерять уровень бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора AQM-1 для определения качества воздуха. Прибор сделал два замера, после чего в нем произошло короткое замыкание и сработал предохранитель.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока – 2»

19.06 / Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

30.05 / «Гознак» заявил о нарушении международного права при задержании Мальтой ливийских банкнот

17.05 / Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

29.04 / Захарова дала ответ «фейкоделам»

24.05 / COVID-19 подтвердили у 20 медиков инфекционной больницы в Харькове – облгосадминистрация

06.06 / В ПФР рассказали о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий»

28.05 / Серия скандальных увольнений в Коврове привела к заявлению об отставке мэра города

16.05 / Дэйна Уайт: UFC был готов отправить Хабибу контракт на бой с Гэтжи, но он опустошен

15.06 / Премьер Казахстана и глава Жамбыльской области самоизолировались после того, как у главы Минздрава подтвердился коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска