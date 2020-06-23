Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

23.06.2020, 4:30, Новости дня

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.

В мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении в атмосфере МКС концентрации токсичного вещества, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.

Позже НАСА начало измерять уровень бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора AQM-1 для определения качества воздуха. Прибор сделал два замера, после чего в нем произошло короткое замыкание и сработал предохранитель.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.