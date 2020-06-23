За прошлый год зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова в Украине – Денисова

23.06.2020, 4:30, Новости дня

В Украине за 2019 год было зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова. Об этом 22 июня в Telegram заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в 172 случаях имела место физическая агрессия против журналистов.

За пять месяцев 2020 года в Украине зафиксирован 91 случай нарушений свободы слова. 66 из них касались физической агрессии против сотрудников СМИ.

Также Денисова отметила, что на ситуацию со свободой слова в Украине существенно влияют вооруженная агрессия РФ на Донбассе и аннексия Крыма. При этом на оккупированном Россией полуострове полностью заблокированы 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети.

5 июня Национальный союз журналистов Украины сообщал, что с начала 2020 года в стране зафиксировано 30 случаев нападения на работников средств массовой информации.