 

Деркач обнародовал новую партию записей голосов, похожих на Порошенко и Байдена

23.06.2020, 4:30, Новости дня

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач 22 июня в пресс-центре информационного агентства “Интерфакс-Украина” обнародовал новые записи разговоров якобы экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По словам Деркача, разговоры якобы Порошенко и Байдена свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене на высшем уровне. В частности, речь идет о деле против компании Burisma.

“В августе 2019 года мне поступила информация о том, что [бывший министр экологии Украины Николай] Злочевский выделил $50 млн для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании Burisma”, – сообщил на пресс-конференции экс-прокурор Константин Кулик.

В новой партии записей фигуранты обсуждают вопрос национализации “ПриватБанка”, а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.

ВИДЕОВидео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри “вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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