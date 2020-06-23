В Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

23.06.2020, 4:20, Разное

Мессенджер Telegram решили разблокировать из-за того, что заблокировать его было невозможно. Об этом, как передает Интерфакс, пояснил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на международном дискуссионном клубе «Валдай».

Еще одной причиной стало активное сотрудничество создателей мессенджера в борьбе с терроризмом и распространением наркотиков. Чиновник подчеркнул, что его ведомство не принимало участие в решении о блокировке Telegram два года назад.

18 июня Роскомнадзор снял ограничение доступа к Telegram в России. Блокировать мессенджер по решению суда начали в апреле 2018 года из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Впрочем, несмотря на усилия регулятора, мессенджер два года работал без значительных перебоев.

После снятия блокировки основатель Telegram Павел Дуров призвал создателей прокси-серверов продолжить борьбу с цензурой в Иране и Китае.