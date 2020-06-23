Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету на метановых двигателях

23.06.2020, 4:16, Новости дня

Госкорпорация «Роскосмос» утвердила техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», – приводит слова одного из источников ТАСС.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что опытно-конструкторская работа получила шифр «Амур-СПГ». Он добавил, что «контракт на разработку комплекса должен быть подписан в ближайшие месяцы, после чего станут известны все технические подробности и новшества этого проекта».

Источники отметили, что в рамках новой разработки предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которая будет садиться на землю за счет работы двигателей. Кроме того, впервые в отечественной космонавтике при проектировании будет применен принцип design to cost, что означает проектирование под заданную стоимость конечной пусковой услуги. Цена запуска будет рассчитана исходя из мировых трендов на рынке пусковых услуг.

Напомним, в мае РКЦ «Прогресс» заявил о готовности приступить к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью.

В ноябре 2017 года эскизный проект и техпредложение на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн разработало воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики».

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