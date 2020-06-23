 

Daily Mail – три четверти британцев считают, что Джонсон должен урезать свою зарплату на фоне пандемии

23.06.2020, 4:01, Новости дня

Около 75% британцев считают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сократить свою зарплату из-за тяжёлого экономического положения, в котором оказались миллионы граждан страны, пишет Daily Mail. Так, в знак солидарности с пострадавшими от пандемии уже добровольно урезал зарплату на 10% мэр Лондона Садик Хан.


Reuters

Три четверти британцев хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также другие высокопоставленные члены правительства урезали себе зарплату в знак солидарности с миллионами рабочих, пострадавших от пандемии, пишет Daily Mail.

Опрос, проведённый консалтинговым центром Redfield & Wilton Strategies, показал, что около 75% респондентов считают, что премьер-министр должен последовать примеру мэра Лондона Садика Хана, который добровольно сократил зарплату на 10%, то есть на около £15 тыс. в год. При этом не увидели в этом необходимости лишь 13% опрошенных.

Как отмечает издание, в Великобритании растут опасения относительно последствий карантина для экономики страны, на фоне серьёзнейшего за последние 300 лет кризиса и потери рабочих мест миллионами британцев. Кроме того, впервые за 57 лет государственный долг превысил ВВП страны.

Тем не менее на прошлой неделе канцлер казначейства Риши Сунак уклонился от вопросов о том, должны ли министры согласиться на временное сокращение зарплат в знак солидарности с миллионами работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, многие из которых, возможно, не смогут вернуться на прежнюю работу.

Также остаётся неизвестным, намерен ли отказаться от части своей зарплаты премьер-министр. Тем не менее, напоминает Daily Mail, в 2010 году на фоне масштабного финансового кризиса вступивший в должность премьер-министра Дэвид Кэмерон сократил зарплаты министров на 5%.



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