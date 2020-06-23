Daily Sabah – Турция надеется на безопасную для гостей «перезагрузку» туризма

23.06.2020, 4:01, Новости дня

Турция ожидает постепенного возвращения иностранных туристов в страну уже в ближайшие несколько недель на фоне получения турецкими отелями «сертификатов здорового туризма», пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, Анкара полагает, что здесь «справились с пандемией лучше, чем в Европе», и сомневается в возможности второй волны коронавируса.



Reuters

Турция стремится к «перезагрузке» туризма в стране уже в ближайшие несколько недель на фоне получения более двумя тысячами турецких отелей сертификата, свидетельствующего об их безопасности для туристов, пишет Daily Sabah.

На выходных министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Ерсой в выступлении перед послами более 50 стран объявил о запуске кампании по продвижению новой программы «сертификат здорового туризма» ReTurkey.

По его словам, на сегодняшний день уже 400 гостиниц добились соответствия всем 132 критериям и получили сертификат. Таким образом, в соответствии с новой программой в стране надеются уже в ближайшее время открыть около половины всех туристических объектов.

«Цель кампании — показать, что стандарты здоровья и качества на туристических объектах Турции находятся на значительно более высоком уровне, чем в Европе», — заявил Ерсой, добавив, что министерство сообщило о деталях программы правительствам более 70 стран, и что Турция готова помочь им в реализации схожих инициатив.

Как отмечает издание, программа была запущена несколькими министерствами, включая Министерство культуры и туризма и Министерство здравоохранения, с целью убедить туристов в том, что, несмотря на пандемию, турецкие пляжи и исторические достопримечательности безопасны для посещения в этом году. Кампания подразумевает проведение строгих проверок авиакомпаний, местного транспорта и отелей.

Ерсой подчеркнул, что иностранные туристы уже постепенно возвращаются на турецкие курорты, и Анкара ожидает увеличения численности прибывающих в ближайшие недели по мере снятия ограничений на международные поездки в других странах. По его словам, министерство надеется, что пандемия не помешает достижению цели Турции по привлечению более 75 миллионов туристов и получению доходов от туризма в размере $65 миллиардов к 2023 году, к 100-летию со дня основания Турецкой Республики.

По данным Всемирной туристской организации ООН за 2019 год, Турция занимает шестое место в мире по количеству туристов и 14-е — по доходам от туризма, при этом на этот сектор приходится около 12% ВВП страны.

Тем не менее количество иностранцев, посетивших страну, с января по апрель этого года упало на 51% в годовом исчислении, до 4,3 миллионов человек. По данным Министерства культуры и туризма, в апреле по сравнению с прошлым годом в страну прибыло на 99,3% меньше иностранных туристов, всего 24 238 человек.

При этом министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что «Турция справилась с пандемией лучше, чем Европа», а его коллега Ерсой заявил, что в стране сомневаются в возможности второй волны заражений коронавирусом.

По словам Чавушоглу, также присутствовавшего на встрече, во время вспышки Турция оказала медицинскую помощь более чем 120 странам и начала процесс возвращения к нормальной жизни раньше, чем большинство других государств.

«Наша туристическая индустрия готова принять иностранных туристов. Мы абсолютно уверены в себе и готовы к новой нормальной жизни», — приводит Daily Sabah слова министра.