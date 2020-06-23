Мнение: Можно ли остановить танк?

23.06.2020, 3:55, Разное

Остановить, как 4 июня 1989 года парень с авоськой остановил танки на площади Тяньаньмэнь в Пекине…. Можно ли так же остановить танк в Москве?

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов получил пятнадцать суток ареста. Формально за нецензурную брать. А реально, именно за то, что задумал остановить танк во время парада 24 июня.

Вон даже региональные СМИ пишут, что 15 суток Верзилов получил именно за танк.



отсюда

Дело в том, что в день задержания Верзилова в интернете появилась версия, что «Верзилова могли фактически похитить из дома из-за готовящейся акции во время военного парада. Во время прохода тяжелой техники по Тверской, Верзилов якобы должен был встать перед идущим танком и тем самым повторить знаменитое фото 1989 года с площади Тяньаньмэнь. Сам Верзилов отрицает, что готовил какие-то акции» (отсюда).

Но получилось очень шумно. И топорно. Или кувалдно. Сотрудники центра «Э» пришли домой к Верзилову с кувалдой, взломали дверь… Задержали. А потом полицейские и суд долго думали, за что бы закрыть Верзилова, чтобы 24 июня он сидел в камере, и даже близко не мог подкрасться к танкам на параде. И придумали! За мат!

О том, что Верзилов хотел остановить танк, никто знать не знал. А теперь много кто в стране и за ее пределами знает. Выходит, что свой персональный танк Петр уже остановил?

Фотографии отсюда и отсюда