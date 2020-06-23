 

Мнение: Можно ли остановить танк?

23.06.2020, 3:55, Разное

Остановить, как  4 июня 1989 года  парень с авоськой остановил танки  на площади Тяньаньмэнь в  Пекине….  Можно ли так же остановить танк в Москве?

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов получил пятнадцать суток ареста. Формально за нецензурную брать. А реально, именно за то, что задумал остановить танк во время парада 24 июня.

Вон даже региональные СМИ пишут, что 15 суток Верзилов получил именно за танк.


отсюда

Дело в том, что в день задержания Верзилова в интернете появилась версия, что «Верзилова могли фактически похитить из дома из-за готовящейся акции во время военного парада. Во время прохода тяжелой техники по Тверской, Верзилов якобы должен был встать перед идущим танком и тем самым повторить знаменитое фото 1989 года с площади Тяньаньмэнь. Сам Верзилов отрицает, что готовил какие-то акции» (отсюда).

Но получилось очень шумно. И топорно. Или кувалдно. Сотрудники центра «Э» пришли домой к Верзилову с кувалдой, взломали дверь… Задержали. А потом полицейские и суд  долго думали, за что бы закрыть Верзилова, чтобы 24 июня он сидел в камере, и даже близко не мог подкрасться к танкам на параде. И придумали! За мат!

О том, что Верзилов хотел остановить танк, никто знать не знал. А теперь много кто в стране и за ее пределами знает. Выходит, что свой персональный танк Петр уже остановил?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Скандалы: Женатый холостяк

29.05 / Мнение: Нарушения соц.законности на практике

16.04 / Ученые: Древние южноафриканцы носили останки кошачьих для получения суперсилы

22.06 / “Шутки в сторону”: Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым

22.06 / Личное: Мерзкие рожи

15.04 / Скандалы: «Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит»

20.04 / «Стол один и тот же»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова подтвердили совместное проживание

12.05 / “Очень тонкий момент и я им горжусь”: Кристина Черкасова самостоятельно перерезала пуповину ребёнку

18.05 / Личное: Разводятся или развели?

12.06 / Бросивший жену с шестью детьми Жуков обвинил супругу в аморальном образе жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска