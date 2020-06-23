Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США

23.06.2020, 3:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановку [выдачи] определенных виз до конца [2020] года, чтобы американские рабочие первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий коронавируса», – приводит текст сообщения пресс-службы Белого дома ТАСС.

Речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, предоставление новых грин-карт будет также приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Действие распоряжения может быть продлено после наступления 2021 года. «В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности [США] в координации с госсекретарем и министром труда будут рекомендовать любые изменения в случае необходимости», – говорится в документе.

Американская виза H1B позволяет работодателям из США на временной основе нанимать иностранных работников с глубокими знаниями в определенной сфере, особенно в научной и технической областях. Визы H-4 выдаются ближайшим родственникам владельцев виз H-1B. Визы H-2 позволяют на временной основе нанимать работников в сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и многих других отраслях. Программа H-2B позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранцев для выполнения несельскохозяйственных работ либо работ на разовой, сезонной, пиковой или периодической основе.

О планах Белого дома ограничить въезд сезонных рабочих в США стало известно в прошлую пятницу. Кроме того, в администрации Трампа решили приостановить несколько программ, предполагающих культурный обмен с другими государствами.

За период с середины марта по 23 мая число безработных в США увеличилось на 40 млн человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках Великой депрессии в экономическом кризисе в США.