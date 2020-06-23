 

Личное: Развод Асмус и Харламова

23.06.2020, 3:43, Разное

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Оба уверяют, что это — не хайп.

Пожалуй, процитирую Кристину:

Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.
И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.
Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.


Фото: РБК

Больше года назад — ещё до премьеры фильма «Текст» — я написала пост, в котором рассказала, как, на самом деле, обстоит положение дел в Семье Йогуртов Асмус и Харламова.


Кристина вместе со своей писечкой летит в Объединённые Арабские Эмираты, а Гарик, оставшись дома, шлёт ей в номер воздушные шарики с привязанными к ним семейными ценностями. То есть фоточками.

Видео: Соцсети

Теперь вы тоже видите, что Асмус запилила это видео исключительно с одной целью: показать жалкому мужу, что в номер она вошла без любовника?

У простенькой курицы — дефективная логика. Видишь, вошла в номер без мужика? Значит, я тебе не изменяю.

Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. Дефективная логика трахающейся на стороне жены начинает казаться ему вполне нормальной.

Самец, трахающий твою жену, трахает в некотором роде тебя. Психика мужчины пытается защититься от этой правды, не впустить её в сознание.

Мужик, которой подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза и увидеть доказательства измены. У него нет такой цели.

 Наоборот!  

Мужик хочет верить в то, что жена ему не изменяет. Он хочет, а, значит, будет ей верить. До последнего.  

Такому мужчине можно скормить любую — самую наглую! — ложь. Он её схавает только лишь потому, что не хочет чувствовать себя самцом, которого через дырки жены отымел другой самец.

Помню, с какой яростью после публикации поста про шарики от жалкой собаки накинулись на меня курицы. Очень громко и предсказуемо они тогда вопили, что я — злая, одинокая и завистливая стареющая тётка, а Кристиночка и Гарик по-настоящему любят друг друга.

В очередной раз убедились, что я, как всегда, права?

А вы закрывали глаза на измену, чувствуя, что с мужем или женой происходит что-то не то? Открыли? Чем дело кончилось?

Рассказывайте! Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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