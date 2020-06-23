 

Демократы призывают разработать двухпартийный закон о реформе полиции

23.06.2020, 3:42, Новости дня

<p>Демократы в Сенате призвали лидера большинства Митча Макконнелла не выносить на голосование законопроект о реформе полиции, заявив, что вместо этого необходимо попытаться разработать двухпартийный документ путем переговоров.</p>
<p>Сенаторы-демократы отметили, что могут заблокировать ключевое процедурное голосование в среду, и заявили, что законопроект, предложенный сенатором Тимом Скоттом имеет ряд ограничений для проведения всеобъемлющей реформы.</p>
<p>&laquo;Если мы действительно хотим проделать серьезную работу по серьезному вопросу, нам следует провести обсуждения прямо сейчас. Это не то, чего хочет Митч [Макконнелл]&raquo;, &ndash; заявила журналистам сенатор-демократ Мази Хайроно.</p>
<p>В четверг Палата представителей должна проголосовать за более широкий законопроект, предложенный демократами.</p>
<p>Спустя почти месяц после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе меры, предложенные как республиканцами, так и демократами, не получили двухпартийную поддержку, необходимую для принятия законопроекта обеими палатами Конгресса.</p>
<p>На прошлой неделе президент Трамп <a href="https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-congress-legislati/factbox-whats-the-difference-between-three-u-s-plans-for-police-reform-idUSKBN23O3KW">подписал</a> указ, нацеленный на реформу полиции.</p>
<p>В понедельник Макконнелл поддержал законопроект республиканцев, прежде чем подавать документы для голосования, чтобы ограничить дебаты. Демократы могут помешать Сенату перейти к законопроекту, проголосовав против внесения его в повестку дня.</p>

  • Русская служба «Голоса Америки»

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