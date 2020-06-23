Мнение: Парад Победы без Зеленского

23.06.2020, 3:30, Разное

Странное действо под названием “парад” пройдет послезавтра. От участия в нем в качестве гостей уже отказались – почти синхронно – главы Армении и Азербайджана, отказался даже ГлавТуркмен Бердымухамедов, сегодня вот пришел отказ почти анекдотический – от главы Хорватии: пишут, что он бы прилетел, но у него… самолет сломался!

В общем, сплошные плевки в рожу, как обычно – и РФ в лице кремлевской ОПГ их, тоже как обычно, стоически “не замечает”. Всё довольно рутинно, но одна вещь меня поразила: оказывается, главу Украины (то бишь Зеленского) на парад в Москву попросту… не приглашали!!

Этот путинский фортель невозможно объяснить ни с какой точки зрения. Как можно было не пригласить на парад Победы (!!) главу Украины – то есть республики, чей вклад в эту самую Победу уступает разве что вкладу России?!

Тут ведь дело как бы не в том, кто кого любит/не любит, не в том, каковы текущие отношения между РФ и Украиной. Парад (тем более специально вроде как проводимый 24 июня – в ту же дату, когда был первый парад Победы) – это ведь не сиюминутное мероприятие, это ПРЕТЕНЗИЯ.

Смешно объяснять такое путинским идеологам, но придется: понимаете, господа – фактом проведения такого парада Россия претендует на то, что она, типа, чрезвычайно дорожит исторической памятью и в особенности – памятью ВОВ. Но Россия – это не СССР; ту Победу одержали ВМЕСТЕ все республики. Россияне, украинцы, таджики, узбеки, армяне и прочие – все рубились с одним общим врагом, вместе победили – и потом вместе прошли парадом по Красной площади.

Если парад – акт Памяти, то для организаторов очень важно пригласить к участию в нем всех, кто представляет ТЕХ участников, бывших в одном строю 75 лет назад. Парад – это же миф, который имеет смысл только тогда, когда в него верят. Миф общей судьбы, боевого братства, общей победы.

Скажут, что “Россия – это ведь правопреемница СССР” (это, кстати, теперь собираются и в Конституцию записать). Но Россия бы выглядела очень глупо, если бы она проводила парад и впрямь с таким видом, как будто это она, в одиночку, выиграла войну. Глупо и, я бы сказал, нагло. Видимо, в Кремле еще не все окончательно сошли с ума – поэтому и звали на парад всех, и белорусов, и даже туркмен. Изображать из себя единоличных победителей нацизма – это было чересчур даже для Путина, НАВЕРНО…

Но Украину тем не менее не пригласили!!

То есть что: получается, в Кремле отрицают вклад украинцев в победу над гитлеровской Германией? Я посмотрел, как это комментировал говорящий идиот Песков. Говорящий идиот Песков превзошел себя – он проблеял что-то в том духе, что Украина “не является членом СНГ” (!!), и, дескать, поэтому Путин, “который лично проверял списки приглашенных”, повелел Зеленского не приглашать.

У Зеленского, понятно, в этот момент просто гора с плеч свалилась. Он тут же радостно прокомментировал, что, дескать, “не больно-то и хотелось” и что он бы “и так в Москву не поехал”.

Понятно, что он бы не поехал – собственные нацики и любители “соловьиной мовы” его бы не пустили. Но как бы он это объяснял большей части своего электората – у которого, как ни крути, а в каждой почти семье есть погибшие или по крайней мере воевавшие в ВОВ? “Я не поехал, потому что считаю, что победа в ВОВ – это ерунда, москальские придумки, мы тут ни при чем”? Каков бы ни был на Украине накал обиды на Россию – такую формулировку ему бы там не простили.

То есть Зеленский, на самом деле, оказался бы в КРАЙНЕ сложном положении; настолько сложном, что, может быть, он бы все-таки поехал – чем бы заслужил ненависть одной части своего населения. Или не поехал – чем бы подорвал доверие к себе (и так уже подорванное) со стороны другой, причем своей половины. А Москва тут выглядела бы – в обоих случаях – максимально достойной и в рамках МИФА, который сама же усиленно продвигает: мы, мол, за историческую правду и с невероятной силой чтим Победу в ВОВ.

А на деле получилось наоборот: Зеленский весь в белом (“эти суки настолько охерели, что даже меня не позвали; за себя не обидно, за народ Украины обидно”). А Москва показала с какой-то циничной откровенностью, что на самом деле ей и на историю, и на ВОВ, и вообще на то, кто там кого и с чьей помощью победил 75 лет назад – НАКЛАСТЬ. Она решает исключительно сиюминутные задачки (ну, как может), и в плане “исторической правды” для нее являются определяющими… хотелки текущего нацЛидера. Ну вот не захотел Путин стоять на Мавзолее рядом с “клоуном” Зеленским” – всё, Украину из истории Великой Отечественной вычеркиваем.

Это клерки, сэр. Злопамятные, мелкотравчатые и убогие клерки управляют Россией. Зачем этим идиотам парады?? Сели бы, как бывало, на желтые Жигули – и вдоль Транссиба. Всё как-то меньше позору.