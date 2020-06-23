 

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с РФ в Вене

23.06.2020, 3:20, Новости дня

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Маршалл Биллингсли дал положительную оценку российско-американским консультациям по стратегической стабильности, которые прошли в Вене.

"Первый раунд переговоров в Вене — очень конструктивный. Подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики. В целом было достигнуто соглашение о втором раунде", — написал он в "Твиттере".

Консультации прошли за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Единственный на сегодняшний день действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений – СНВ-3. Он истекает в начале 2021 года.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового ядерного соглашения. Пекин решительно отказывается от участия в этом процессе, поскольку, по его мнению, Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению. РФ выступает за продление договора без предварительных условий.



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