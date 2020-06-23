 

Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

23.06.2020, 3:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз и продления ограничений в отношении грин-карт.

Представитель американской администрации подчеркнул, что решение затрагивает десятки тысяч людей, стремящихся работать в США. Но оно не повлияет на работников, которые уже находятся в стране.

По мнению администрации, указ позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест. Отмечается, что нынешние меры являются временными, но могут быть продлены и после 31 декабря.

Американская компания Twitter считает, что это решение нанесет вред конкурентоспособности американской экономики; она назвала его близоруким и ограничивающим привлекательность Америки для высококвалифицированных специалистов из других стран.

Указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1, сообщает ТАСС.



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