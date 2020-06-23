Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года
23.06.2020, 3:20, Новости дня
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз и продления ограничений в отношении грин-карт.
Представитель американской администрации подчеркнул, что решение затрагивает десятки тысяч людей, стремящихся работать в США. Но оно не повлияет на работников, которые уже находятся в стране.
По мнению администрации, указ позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест. Отмечается, что нынешние меры являются временными, но могут быть продлены и после 31 декабря.
Американская компания Twitter считает, что это решение нанесет вред конкурентоспособности американской экономики; она назвала его близоруким и ограничивающим привлекательность Америки для высококвалифицированных специалистов из других стран.
Указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1, сообщает ТАСС.
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