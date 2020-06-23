В Харьковской области разоблачили группировку, которая воровала деньги с банковских карт граждан Украины, США и стран Европы

23.06.2020, 3:18, Новости дня

В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группировку, которая воровала деньги с банковских карт граждан Украины, США и стран Европы. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов и персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в банках Украины и РФ.

Отмечается, что в рамках начатого СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем на 12 млн грн, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.