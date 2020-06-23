 

В Харьковской области разоблачили группировку, которая воровала деньги с банковских карт граждан Украины, США и стран Европы

23.06.2020, 3:18, Новости дня

В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группировку, которая воровала деньги с банковских карт граждан Украины, США и стран Европы. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов и персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в банках Украины и РФ.

Отмечается, что в рамках начатого СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем на 12 млн грн, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / В древнем марсианском метеорите нашли следы сложной органики

29.04 / Венедиктова обвинили в домогательствах

31.05 / Появились данные о пострадавших в ходе протестов в Вашингтоне полицейских

13.06 / Focus – приняли за афроамериканца — хозяйка чёрного пуделя в США столкнулась с полицейским расизмом

28.05 / Купающийся медведь умилил соцсети

23.06 / Госдепартамент признал четыре китайских СМИ иностранными миссиями

13.04 / Число жертв коронавируса в Италии достигло 20 тыс. человек

30.04 / Таджикистан подтвердил первые 15 случаев заражения коронавирусом

16.05 / Трамп объяснил, как США планируют финансировать ВОЗ

15.04 / СМИ: Коронавирус продемонстрировал слабости мировой финансовой системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска