 

Гибель щенков на рейсе МАУ. Канадские СМИ пишут, что клетки в жару обмотали пленкой, животные задохнулись

23.06.2020, 3:18, Новости дня

Неправильное обращение с животными при погрузке в Борисполе привело к гибели 38 щенков французских бульдогов во время перелета в Торонто. Об этом 20 июня сообщило канадское издание National Post.

Неназванный сотрудник Канадской ветеринарной инспекции рассказал, что некоторые клетки были обмотаны пленкой, животные задохнулись в жаркую погоду.

Кроме того, переноски со щенками были плотно поставлены одна на другую в нижнем отсеке самолета, где воздух циркулирует слабо.

Всего рейс авиакомпании МАУ перевозил около 500 животных, выведенных в Украине и предназначенных для продажи в Канаде. Издание указывает, что условия перевозки нарушали законодательство, согласно которому у каждого животного при транспортировке самолетом должно быть достаточно места, чтобы поворачиваться стоя, сидеть или лежать в естественном положении.

Самолет с мертвыми щенками прибыл в Торонто 13 июня. Канадские власти начали расследование происшествия, полиция Киевской области инициировала уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Авиакомпания МАУ 16 июня заявила, что постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, с соблюдением всех международных процедур. Смерть собак в МАУ сначала не подтверждали, однако 19 июня опубликовали в Facebook пост, в котором с сожалением признали “трагическую гибель животных на нашем рейсе”.

Everyone at UIA offers its condolences for the tragic loss of animal life on our flight. UIA is working with local…

Posted by Fly UIA on Reede, 19. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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