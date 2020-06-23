Мнение: О пленках Деркача

23.06.2020, 3:05, Разное

О пленках Деркача

Прелесть публикуемых пленок Деркача заключается в том, что они не только уничтожают в ноль остатки того, что у Порошенко еще по недоразумению называют «репутацией», а в том, что они наглядно подтверждают – все то, что говорилось о сущности Евромайдана, оказалось правдой. И для многих, кто опять же по недоразумению продолжал в эти евромайданные ценности верить, эти пленки станут крушением последних иллюзий. Но, разумеется, не для всех. Многие принципиально живут по принципу – если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.

Но в данном случае отрицать реальность гораздо сложнее, так как есть понимание, что в случае с пленками Деркача попытки перевести стрелки на Россию выглядят комично, ибо очевидно, что публикация данных пленок идет отнюдь не с подачи Кремля или ФСБ, а с подачи Администрации Белого Дома, окружения Трампа и функционеров Республиканской партии, которые вытаскивают грязное белье Порошенко на свет божий, чтобы уничтожить Байдена и повысить шансы Трампа на переизбрание. То, что при этом походя рушат майданную мифологию, заказчиков процесса из США не особо волнует. На кону стоит нечто большее – вопрос о власти в США, поэтому любые последствия этой борьбы для Украины не считаются существенными. Если от этих разоблачений пострадает чья-то наивная или, наоборот, циничная вера, того же Джулиани или нового американского посла не сильно волнует – у них есть конкретная задача и они идут к ее решению.

В этом аспекте пленки Деркача показывают не только тотальную коррумпированность режима Порошенко и его полную зависимость от телефонных звонков из Вашингтона. Они показывают его полную зависимость от одной из политических партий США, с функционерами которой он имел коррупционные связи, торгуя суверенитетом Украины так, как, наверное, даже у Ющенко не получалось. На этом фоне тот же Янукович выглядит былинным государственником. Ведь по сути получилось так, что под лозунгами борьбы с олигархией и коррупцией привели к власти самого богатого украинского олигарха, который по части коррупции далеко обогнал всех предшествующих президентов, попутно распродав не только государственную собственность, но и саму страну.

Фактически, при Порошенко произошла трансформация экономической и политической зависимости украинских элит от США в полный контроль над Украиной со стороны Демократической партии, которая под вывеской борьбы с Россией и лозунгами о борьбе с коррупцией и распространении демократии занималась распространением коррупции и борьбой с реальной демократией, выстроив на Украине марионеточный режим фашистского толка, который подавлял инакомыслящих и обеспечил условия для невиданного прежде размаха открытого грабежа.

Деятели вроде Яценюка, Луценко, Авакова, Коболева, Гонтаревой Рябошапки и прочих выступали инструментами обеспечения политических и финансовых интересов Демократической партии США или структур, связанных с фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса. Их реальная легитимность была сугубо внешней, ибо, покуда у власти находилась Демократическая Партия США, их позиции были непоколебимы до той поры, когда надобность в них отпадала. Если кто-то посмел влезть в схемы с участием Байдена и этих марионеток, то ему быстро давали по рукам, как это проделали с генпрокурором Шокиным, ставшим по сути главным свидетелем обвинения, с которого началось открытое раскручивание этого дела.

И так оставалось бы и далее, победи Хиллари Клинтон в 2016-м году. Порошенко бы наверняка получил бы второй срок, а пленки Деркача не имели бы никакого значения, потому что в США они не были бы привязаны к предвыборной борьбе, а администрация Клинтон легко бы похоронила этот скандал. Но все пошло не так – Порошенко поставил на победу Демократов, а сами Демократы были уверены в победе над Трампом. Но социология подвела, а Трамп ничего не забыл и не простил. Поэтому грядущие выборы в США, несмотря на все крики про Black Lives Matter, так или иначе будут затрагивать содержание этих пленок. В какой-то степени раздувание расовых протестов в США со стороны Демократической Партии – это способ шумового подавления смертельно опасной для Байдена информации. По сути, на обвинения в адрес Байдена и его сына в коррупции Демократическая партия переводит стрелки на тему: «Зато у нас полиция негров линчует». И пока это удается. Но до выборов еще несколько месяцев, а сериал с пленками имени Байдена и Порошенко, очевидно, ожидается многосерийный, и там не будет филерных серий.

Стоит также отметить чудесных людей, которые, будучи не в силах отрицать треск собственных шаблонов, отходят на последнюю линию обороны: «Ну и что, что у нас полная зависимость от США, лучше такая зависимость, чем зависимость от России». По сути, эти люди признают свое холопство, которое выдают за добродетель. И это те самые персонажи, которые рассказывали про ценности свободы и страну свободных людей. А теперь выясняется, что вместо свободы получили полную зависимость от собственных и заграничных коррупционеров. Вот наглядный и очевидный результат Евромайдана и его чудесных идеалов, по которым катком едут пленки Деркача.

https://asd.news/articles/v-mire/o-plenkakh-derkacha/ – цинк