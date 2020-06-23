 

МИД Чехии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию

23.06.2020, 2:53, Новости дня

Официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова рекомендовала гражданам и жителям республики воздержаться от посещения Белоруссии из-за ситуации с распространением коронавируса и социальных протестов, информирует Mlada fronta DNES.

«Рекомендуем не ездить в Белоруссию в связи с пандемией, к которой [в этой стране] ныне прибавились социальные протесты», – приводит слова Штихова ТАСС.

Штихова информировала о задержании в Минске белорусскими правоохранительными органами 30-летней чешской гражданки, преподавателя чешского языка Вероники Кирушчанки. Женщина, муж которой немедленно сообщил об инциденте в посольство Чехии в Белоруссии, называет случившееся с ней не иначе как похищением – четверо мужчин в штатском силой втолкнули ее в автомобиль на одной из главных улиц города.

Гражданка Чехии была доставлена в одно из зданий МВД Белоруссии, где к ней также применили силу. Ей не объяснили причин задержания и лишь задали вопрос, не является ли она журналистом. Через три часа она была отпущена без составления протокола.

К урегулированию инцидента подключились чешские дипломаты, сообщила официальный представитель чешского МИД.

На прошлой неделе Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил о задержании бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и соперника Александра Лукашенко за пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Его имущество арестовано. Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что сложившаяся ситуация носит заказной политический характер. Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь.

Всего белорусскими силовиками были задержаны около 20 человек, включая сына Бабарико.



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