Беларусь: «тапочная революция»

23.06.2020, 2:30, Новости дня

Еще полгода назад президент Беларуси Александр Лукашенко казался непререкаемым авторитетом, однако теперь политика, которого подчас именуют «Батькой», стали называть «тараканом», и оппоненты угрожают «раздавить» его на предстоящих президентских выборах.

По словам международных наблюдателей, в прошлом Лукашенко обходился с выборами примерно так же, как российский лидер Владимир Путин: дисквалифицировал всех серьезных конкурентов, манипулировал результатами и подавлял независимые СМИ. Последнее голосование проходило в 2015 году, и, как отмечают аналитики, многие избиратели, напуганные событиями в соседней Украине, предпочли стабильность непредсказуемым и потенциально разрушительным переменам.

Однако на этот раз угрозу для Лукашенко представляет не «цветная революция», а так называемая «тапочная». Это заслуга популярного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали в ходе акции протеста в прошлом месяце по обвинениям в нарушении общественного порядка и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Именно Тихановский присвоил Лукашенко прозвище «таракан», отсылая к популярному детскому стихотворению «Тараканище». Активист начал разъезжать по стране с гигантской тапочкой на крыше машины, демонстрируя свое намерение «раздавить» Лукашенко.

Сам Тихановский, обвиненный в нарушении общественного порядка и деятельности в качестве иностранного агента, баллотироваться не может, но избирательную кампанию подхватила его жена Светлана.

Причем она стала, по крайней мере на бумаге, главной угрозой для Лукашенко после того, как в пятницу задержали еще одного конкурента, 56-летнего бывшего банкира Виктора Бабарико (а также сына Бабарико – Эдуарда), обвиненного в финансовых преступлениях и подозреваемого в сговоре с российскими «кукловодами».

На фоне арестов Тихановского, Бабарико и других критиков Лукашенко, спровоцировавших протесты на улицах Минска и вызвавших осуждение со стороны Евросоюза, Светлана Тихановская стала привлекать еще большее внимание.

Согласно неофициальному опросу новостного сайта Tut.by, еще до ареста Бабарико ее кандидатуру поддерживали 16 процентов белорусов. После этого сайту (напомним, что в Беларуси всем сайтам для проведения интернет-опросов требуется разрешение) запретили публиковать опросы. Судя по всем признакам, Светлана вызывает беспокойство у непривычного к конкуренции авторитарного лидера. В середине недели она рассказала журналистам, что получила анонимный звонок с угрозой отобрать у нее детей, если она не снимет свою кандидатуру.

По словам Тихановской, она рассматривала возможность отказаться от участия в выборах, но решила продолжать борьбу, намереваясь стать рупором для белорусских граждан, многие из которых не знают, что в Европе можно высказывать свои мысли без страха.

Сам Тихановский, которого сравнивают с российским оппозиционером Алексеем Навальным, говорит, что его супруга будет играть лишь номинальную роль в предвыборной кампании.

Несмотря на проведенные на прошлой неделе аресты, в Минске выстраиваются очереди из желающих поставить подписи в поддержку альтернативных кандидатов. По словам журналистки Анны Любаковой, 3 ведущих оппонента Лукашенко собрали более 730 000 подписей менее, чем за месяц. Для выдвижения необходимо 100000 подписей.

Оппозиционные настроения подпитываются плачевной экономической ситуацией и кризисом вокруг коронавируса, который Лукашенко призвал игнорировать. Судя по всему, белорусскую молодежь не пугают предупреждения о хаосе, который может наступить, если президента не переизберут на шестой срок, и не привлекает стабильность советского образца, к которой питает привязанность старшее поколение.

Лукашенко не идет на пользу и политическое противостояние с соседней Россией. Его отношения с Путиным характеризуются частыми разладами и последующими примирениями ради взаимного удобства.

По словам аналитиков, главная задача Путина в отношении Беларуси – не допустить ее превращения в западный анклав у российских границ. Белорусский лидер зачастую стравливает Россию и Запад. После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, он занял нейтральную позицию, и принял в Минске переговоры, направленные на урегулирование конфликта в восточной Украине.

Однако он сильно полагается на российскую финансовую помощь, которая в последние месяцы стала более скудной. По мнению аналитиков, это наказание за сопротивление Лукашенко попыткам России еще глубже втянуть Минск в орбиту российского влияния.

По мнению ряда аналитиков, никого, кроме Лукашенко, не допустят к участию в выборах, намеченных на 9 августа. Высказывается мнение, что ситуация в стране может быстро пойти по украинскому сценарию.

Лукашенко, судя по всему, готовится к возможной резкой реакции на его неизбежную победу. В пятницу он заявил, что аресты Бабарико и десятков других активистов помогли предотвратить революцию украинского образца, которую готовят иностранные силы как с Запада, так и с Востока.

Бывший помощник Лукашенко, политолог Александр Федута, предупреждает, что белорусский лидер готов применить силу, чтобы остаться у власти, и аресты служат тому доказательством.