США обвинили Индию в недобросовестной практике чартерных рейсов

23.06.2020, 2:30, Новости дня

Департамент транспорта США обвинил правительство Индии в «несправедливой и дискриминационной практике» чартерных авиаперевозок, и издал распоряжение, требующий от индийских авиалиний подавать заявку на авторизацию до проведения рейса.

Распоряжение позволит чиновникам США «внимательно изучить чартерные рейсы индийских авиаперевозчиков на индивидуальной основе».

В департаменте отметили, что «стремятся восстановить равные условия для американских авиакомпаний» в соответствии с соглашением об авиатранспорте между США и Индией.

Правительство Индии, ссылаясь на пандемию коронавируса, запретило все плановые полеты и не смогло одобрить американские авиакомпании для чартерных операций, сообщили в департаменте транспорта США.