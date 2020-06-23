 

США обвинили Индию в недобросовестной практике чартерных рейсов

23.06.2020, 2:30, Новости дня

Департамент транспорта США обвинил правительство Индии в «несправедливой и дискриминационной практике» чартерных авиаперевозок, и издал распоряжение, требующий от индийских авиалиний подавать заявку на авторизацию до проведения рейса.

Распоряжение позволит чиновникам США «внимательно изучить чартерные рейсы индийских авиаперевозчиков на индивидуальной основе».

В департаменте отметили, что «стремятся восстановить равные условия для американских авиакомпаний» в соответствии с соглашением об авиатранспорте между США и Индией.

Правительство Индии, ссылаясь на пандемию коронавируса, запретило все плановые полеты и не смогло одобрить американские авиакомпании для чартерных операций, сообщили в департаменте транспорта США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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