США обвинили Индию в недобросовестной практике чартерных рейсов
23.06.2020, 2:30, Новости дня
Департамент транспорта США обвинил правительство Индии в «несправедливой и дискриминационной практике» чартерных авиаперевозок, и издал распоряжение, требующий от индийских авиалиний подавать заявку на авторизацию до проведения рейса.
Распоряжение позволит чиновникам США «внимательно изучить чартерные рейсы индийских авиаперевозчиков на индивидуальной основе».
В департаменте отметили, что «стремятся восстановить равные условия для американских авиакомпаний» в соответствии с соглашением об авиатранспорте между США и Индией.
Правительство Индии, ссылаясь на пандемию коронавируса, запретило все плановые полеты и не смогло одобрить американские авиакомпании для чартерных операций, сообщили в департаменте транспорта США.
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Русская служба «Голоса Америки»
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