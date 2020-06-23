Россия и США обсудили урегулирование в Афганистане

23.06.2020, 2:30, Новости дня

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе переговоров обсудили взаимодействие в интересах урегулирования ситуации в Афганистане, а также борьбу с международным терроризмом.

«Посол Анатолий Антонов провел встречу со специальным представителем США Залмаем Халилзадом. Подчеркивалась важность координации наших подходов по Афганистану. Особое внимание было уделено противодействию международному терроризму», – говорится в сообщении на странице диппредставительства в соцсети Twitter.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана.

Однако уже в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».

Газета ВЗГЛЯД анализировала последствия вывода войск США из Афганистана.