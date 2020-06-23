На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

23.06.2020, 2:10, Новости дня

На Сахалине в селе Победино перезахоронили останки советских солдат. Поисковики обнаружили их в лесном массиве. Почтить память павших бойцов пришли десятки неравнодушных жителей.

22 июня. В этот день у мемориала в селе Победино многолюдно. Островитяне приехали сюда из разных населенных пунктов, чтобы почтить память двух бойцов и предать их останки земле.

"Последнего бойца мы нашли месяц назад. Шли по распадку, возле ручья звякнула каска, потом фляжка. Начали копать — появился наш боец", — рассказывает Сергей Радченко, участник сахалинского регионального отделения "Поисковое движение России".

Вместе с останками поисковики нашли запасной ствол к пулемету и множество патронов. На фляжке выцарапаны инициалы — НВЧ. Кропотливая работа привела специалистов к разгадке. Найденный боец — один из 11 пулеметчиков, убитых в бою.

"Им оказался Николай Васильевич Чернышов 1917 года рождения, заместитель командира отделения одной из рот. Уроженец города Черемхово Иркутской области. Родственников пока найти не удалось", — говорит Артём Бандура, руководитель сахалинского отделения "Поисковое движение России".

Полное имя второго бойца по фамилии Штин пока установить не удалось. На каблуках сапог и бритве, найденных вместе с останками, выбиты инициалы. Их и обозначат на памятной табличке.

"Мы должны отстаивать историческую правду и беречь Победу. Сохранить память для будущих поколений", — говорит участник Великой Отечественной войны Анатолий Миняев.

Важность мероприятия отметил и глава региона Валерий Лимаренко: "Очень важно, что поисковики сегодня работают над тем, чтобы найти каждого бойца и предать земле их останки с воинскими почестями".

Бойцов удалось найти благодаря четко спланированному маршруту и современной технике. Просеивая каждую горсть земли, поисковики планируют вести работу до тех пор, пока последний солдат не будет захоронен.

Останки бойцов на Сахалине находят ежегодно. Островные поисковики выходят в экспедиции с мая по ноябрь. За годы плотной работы они нашли и предали земле более 150 бойцов.