В США оценили первый раунд переговоров с Россией по стратегической стабильности

23.06.2020, 2:08, Новости дня

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли дал оценку российско-американским консультациям в австрийской столице по стратегической стабильности.

«Первый раунд переговоров в Вене очень конструктивный. Подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики. Созданы технические рабочие группы. [Было достигнуто] принципиальное согласие о втором раунде», – написал спецпредставитель Трампа в своем Twitter.

Консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую – Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

В понедельник представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями.