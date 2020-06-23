Порошенко назвал новую партию записей Деркача диверсией пророссийских сил

23.06.2020, 2:06, Новости дня

Экс-президент Украины, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко считает записи разговоров якобы Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, обнародованные внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, сфабрикованными. Их цель – подорвать партнерские отношения США и Украины, заявление об этом опубликовано 22 июня на сайте партии.

“Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она также стреляет по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня пятая колонна Кремля сделала еще один выстрел фейками с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины”, – считает Порошенко.

Он уверен, что записи Деркача сфабрикованы, их цель – сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить поддержку Украины Соединенными Штатами.

“Как и предыдущие “разоблачения”, очередные “сливы” заслуживают единственной реакции – привлечения к ответственности представителей пятой колонны, которая засветилась в этой спецоперации”, – уверен экс-президент.

Он выразил надежду на то, что украинская власть начнет противодействовать диверсиям пророссийских сил.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри “вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, которые, его мнению, свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. В новых записях фигуранты обсуждают вопрос национализации “ПриватБанка”, а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.