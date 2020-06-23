 

Лукашенко: Будет серьезное экономическое давление. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали

23.06.2020, 2:06, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в Бресте заявил, что в будущем страну ждет серьезное экономическое давление. Об этом 22 июня сообщает сайт президента Беларуси.

По мнению Лукашенко, кому-то выгодна пандемия коронавируса.

“Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали”, – подчеркнул белорусский президент.

В Беларуси, по данным минздрава страны на 22 июня, COVID-19 подтвердили у более чем 59 тыс. человек, из них умер 351.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9 млн, из них более 469,1 тыс. умерли, более 4,46 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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