 

В Луганской области инспектор полиции стал участником ДТП, в котором пострадали девять человек

23.06.2020, 2:06, Новости дня

На автодороге в пгт Новоайдар Луганской области инспектор полиции, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси “Рута” сообщением Рубежное – Марковка. В маршрутном такси находились семь пассажиров и водитель, сообщили в прокуратуре Луганской области 22 июня.

По информации следствия, правоохранитель не находился на службе, он ехал с суточного дежурства на блокпосту, с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих.

В результате ДТП госпитализированы водитель Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и восемь пассажиров обоих транспортных средств с телесными повреждениями разной степени тяжести, отметили в прокуратуре. 

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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