Главный редактор Causeur – «драгоценный подарок» коронавируса — свобода от массового туризма

23.06.2020, 1:40, Новости дня

В этом году благодаря пандемии коронавируса во Франции ожидают меньше иностранных туристов, что должно вдохновить французов на изучение культурного и природного наследия собственной страны, рассказала в интервью Le Figaro главный редактор газеты Causeur Элизабет Леви. По её мнению, массовый туризм не только экономически невыгоден, но и приводит к разрушению памятников искусства, поэтому следует переосмыслить весь подход к организации путешествий и отдыха.



Reuters

Пандемия коронавируса имеет и положительные стороны — так, в этом году из-за неё не будет привычного наплыва туристов, считает главный редактор газеты Causeur Элизабет Леви. В интервью Le Figaro она подробно объяснила свою позицию: благодаря COVID-19 местные жители вернули свои права на территорию и богатства своей страны и на этот раз не поедут на другой конец мира, пытаясь увезти с собой впечатления в виде сувениров.

Конечно, отмечает собеседница издания, европейцы не будут сидеть только в своих странах, а все туристы не исчезнут. Речь идёт о сокращении массового туризма, автобусов, групп китайцев и американцев, «которые лишают любого желания посетить Лувр или Акрополь и наслаждения от него». По словам Элизабет Леви, шанс без спешки и давки увидеть шедевры, переданные прошлыми поколениями, является «драгоценным подарком» обстоятельств. Теперь по брусчатке европейских городов не стучат колёсики чемоданов по пути в квартиры AirBnB, из-за которых выросла квартплата. Оружейная площадь перед Версальским дворцом, которую превратили в парковку, больше не загружена машинами и обрела величественный вид.

Как с горечью признаёт Леви, экономике страны необходимы почти 100 миллионов туристов, которые ежегодно посещают Францию. Французское правительство радуется тому, что жертвует экономикой для защиты самых пострадавших слоёв населения, и в то же время ради неё самой безвозвратно и равнодушно разрушает творения человека и природные богатства. «Нашего сострадания достойна не только человеческая уязвимость: уязвимость вещей — зданий, церквей, картин, статуй — также должна нас волновать», — высказала свою точку зрения журналистка. Она подчеркнула, что необходимо сохранить эти шедевры не только в память о предках, но и для будущих поколений. По мнению главы Causeur, «индустриализация путешествий, сопутствующее её разрушение нашего культурного наследия и обезличивание городов являются слишком высокой ценой, даже за сотни миллионов евро» от иностранных туристов.

Кроме того, в интервью Le Figaro Элизабет Леви заявила, что массовый турист не только не отвечает экономической необходимости, но и сопровождается антропологическими сдвигами. При том что возможность быстро и дёшево уехать на другой край земли является правом человека, туризм стал ответвлением сферы развлечений и продаёт один и тот же продукт среднему классу по всему миру: подготовленное и стандартизированное «другое место», которое отличается только оформлением и предлагает каждому культурное дополнение, без которого отдых нельзя считать удавшимся. По словам журналистки, массовость является не лучшим источником заработка: сейчас всё следует закону спроса и предложения, поэтому необходимо ограничить поток туристов по особенно популярным направлениям и соотнести его с жизнью местного населения, которая сама по себе, похоже, привлекает путешественников.

Для этого, предполагает Леви, туриндустрия должна переосмыслить свою концепцию и, может быть, стать более эксклюзивной. Безусловно, это повысит стоимость путешествия, и «капризный потребитель» уже не сможет в три клика оказаться на отдыхе в Тунисе по программе «всё включено», заплатив за это стоимость одной пары обуви. Однако таким образом, предполагает журналистка, поездка может оставить настоящие впечатления, а не просто калейдоскоп однообразных картинок.

В заключение главный редактор Causeur объяснила разницу между путешественником и туристом. Так, первый «растворяется» перед знаковыми местами и шедеврами, он открыт к возможному столкновению с чем-то более великим, чем он сам. В то же время турист требует, чтобы мир адаптировался к его нуждам: например, мессы, по его мнению, должны проводиться тогда, когда они не мешают посетителям собора. Он считает, что здания и шедевры здесь существуют для него, а его прихоти должны исполняться — пусть это и разрушает хранившееся веками культурное достояние страны.

При этом правительство страны гордится званием «самого популярного туристического направления». Элизабет Леви задаётся вопросом: неужели Франция стремится стать излюбленным местом для отдыха усталых клерков? По её словам, невозможно без смеха или печали говорить о «туристическом могуществе»: другие страны южной Европы, также поставленные в унизительную зависимость от желания (и денег) иностранных гостей, не обладают каким-либо существенным влиянием. «Туризм — всё, что осталось от бывших великих держав», — отметила Леви в интервью для Le Figaro.