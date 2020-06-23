Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ

23.06.2020, 1:37, Разное

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой внимательно следят за их активностью в социальных сетях. Многие из них уже успели едва ли не породниться с детьми звездной четы, настолько часто те появляются на фотографиях и в роликах своих родителей.

В очередной раз взрыв умиления у комментаторов произошел после того, как Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза устроила показ мод в прачечной. Девочка успела представить несколько нарядов. Засветился в ролике и Гарри. Он крайне эмоционально отреагировал на выступление своей сестры и не прошел мимо возможности предстать перед зрителями в комедийном амплуа.