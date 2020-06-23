Беларусь: возможны ли изменения?

23.06.2020, 1:18, Новости дня

В преддверии президентских выборов в Беларуси, назначенных на 9 августа, президент Александр Лукашенко продолжает тактику изоляции своих политических конкурентов и подавления гражданских протестов. Президент Лукашенко, который руководит страной с 1994 года и баллотируется на шестой президентский срок, арестовал одних из своих главных политических конкурентов – бизнесмена и политика Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, популярного видеоблогера и предпринимателя.

Виктор Бабарик, бывший глава белорусского «Белгазпромбанка» – который принадлежит российскому «Газпрому» – был арестован по подозрению в финансовых нарушениях. Также был арестован и его сын, который руководит избирательной кампанией отца. Ранее был арестован по обвинениям в подготовке нарушающих общественный порядок действиях и связях с Россией Сергей Тихановский, в доме матери которого, по утверждению следователей, также нашли около 1 миллиона долларов.

Комментируя ситуацию в стране на прошлой неделе, президент Лукашенко заявил, что «сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока». При этом лидер Беларуси отметил, что в стране «активизировались определенные силы», которые начали дестабилизировать ситуацию. Однако, добавил Лукашенко, властям страны удалось остановить «масштабный план дестабилизации» и «сорвать маски» как с «кукол», так и с «кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

В Беларуси на протяжении последних недель проходят массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других кандидатов в президенты. Власти обвиняют их в участии в несанкционированных выступлениях и прибегают к аресту ряда активистов.

Как пишет New York Times, согласно проведенному в апреле этого социологами Национальной академии наук Беларуси опросу общественного мнения, только около трети населения доверяет президенту Лукашенко. Данный опрос был анонимно прислан в СМИ, так как независимый опрос общественного мнения в Беларуси жестко ограничен.

Русская Служба «Голоса Америки» обратилась за оценкой ситуации экспертов США.

Кеннет Яловиц: Лукашенко столкнулся с самыми серьезными вызовами своему лидерству

По мнению бывшего посла США в Беларуси и научного сотрудника Института Кеннана Кеннета Яловица (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute) президент Беларуси сегодня сталкивается с самыми серьезными угрозами своему пребыванию у власти за все время своего правления. Его популярность снижается среди населения, в том числе из-за неэффективной борьбы с пандемией коронавируса. В нынешних протестах также участвует значительное количество молодых людей, которые больше «не хотят принимать старый способ ведения дел», отмечает Кеннет Яловиц.

«Ситуация сегодня отличается, потому что Лукашенко допустил большую ошибку в том, как он подошел к проблеме коронавируса. Этим он действительно оттолкнул большую часть населения», – говорит бывший посол США в Беларуси.

В то же самое время, президент Лукашенко не может, как раньше, во всем винить Запад, так как ему нужна его поддержка в противостоянии давлению России, добавляет Кеннет Яловиц.

«Возможно, Лукашенко чувствует, что лучший способ, к которому стоит прибегнуть сейчас, чтобы справиться с нависшей над ним угрозой – это обвинить Россию, чтобы получить некоторую поддержку со стороны Запада. Трагедия, конечно, заключается в том, что он прибегает к старой тактике насилия, запугивания и арестов, которые и являются причинами того, почему отношения с Западом стали напряженными», – отмечает Кеннет Яловиц.

Однако, бывший посол выражает сожаление тем, что США придерживаются сдержанной позиции при нынешних арестах политических оппонентов и участников протестов: «Когда госсекретарь Помпео недавно посетил Беларусь, он, возможно, упоминал вопрос прав человека, но я не помню, чтобы это вопрос стоял во главе списка его приоритетов. Для меня это очень прискорбно – мы работали над тем, чтобы помочь Беларуси двигаться в более демократическом направлении и уважать права человека. К сожалению, администрация Трампа, если и не игнорирует этот вопрос в целом, то, по всей вероятности, он находится внизу списка приоритетов».

«Лукашенко, вероятно, столкнулся с самыми серьезными вызовами своему лидерству, – добавляет Кеннет Яловиц, отметив, что если элита и силы безопасности страны останутся на его стороне, то президент Беларуси вполне может сохранить свою власть. – Но он будет ослаблен, и ему придется принимать во внимание другой настрой населения».

Скотт Роланд: надеюсь, мы не увидим дальнейших арестов и большего подавления демонстрантов

Бывший поверенный в делах США в Беларуси Скотт Роланд (Scott Roland) отмечает, что в 2015 году президент Лукашенко смог провести президентские выборы достаточно гладко и без последующих протестов. Это был обусловлено и тем, что выборы проходили на фоне освобождения политических заключенных и ослабления западных санкций.

«Позитивный настрой у людей, возникший после отмены санкций, я думаю, в значительной степени прошел, – говорит бывший поверенный в делах США в Беларуси о сегодняшней ситуации. Большую роль в росте протестной активности в стране играет и общий рост протестных настроений в мире, включая и протесты против расовой дискриминации в США, добавляет он. – Люди во всем мире, возможно, немного более склонны протестовать против условий, которые они считают нечестными и несправедливыми».

Касаемо того, что реакция США на происходящие аресты и подавление протестов ограничилась высказыванием американского посольства в Беларуси о необходимости уважения прав человека и демократических принципов в своем Твиттер-аккаунте, Скотт Роланд отметил, что Госдепартамент и администрация президента Трампа в целом «сегодня больше не так активно вовлечены в эти вопросы». С другой стороны, как отмечает Роланд, сейчас, когда между двумя странами происходит восстановление дипломатических связей и возврат послов в обе столицы, США могут обсудить имеющуюся обеспокоенность «на самом высшем уровне» с 2008 года напрямую. На данный момент Джули Фишер, назначенная на должность посла в Беларусь, ждет одобрения своей кандидатуры Сенатом США.

«Я надеюсь, что мы не увидим дальнейших арестов и большего подавления протестов. Это не поможет Беларуси, – отмечает Скотт Роланд, добавив, что периоды потепления отношения между Западом и Беларусью давали надежду на то, что западные санкции в отношении Минска могут быть окончательно сняты. – Любые дальнейшие действия против мирных демонстрантов в Беларуси, безусловно, будут угрожать достигнутому прогрессу».

«Мы надеемся, что в августе мы увидим выборы, в которых народ Беларуси сможет пойти на участки и свободно избрать, кого захочет, без какого-либо принуждения. И в которых у всех кандидатов будет реальный шанс на конкуренцию. Но они, конечно, не смогут этого сделать, будучи арестованными, находясь в тюрьме или под давлением властей», – добавляет Скотт Роланд.