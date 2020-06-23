 

Гонщики NASCAR выразили поддержку Буббе Уоллесу

23.06.2020, 1:18, Новости дня

Гонщики NASCAR и члены выразили солидарность с Буббой Уоллесом после того, как в гараже единственного чернокожего водителя была обнаружена висельная петля. Его

Машину гонщика вручную выкатили на позицию перед началом гонки, сообщает канал Fox News.

Водители и члены других команд приветствовали Уоллеса объятиями, рукопожатием или похлопыванием по спине.

Уоллес сделал селфи на фоне автомобиля прямо перед началом гонки и подписал твит одним словом – «Вместе».

Инцидент взбудоражил спортивное сообщество в воскресенье вечером, когда NASCAR заявил о случившемся. NASCAR пообещал провести расследование.

«Мы рассержены и оскорблены, и не можем не упомянуть, насколько серьезно относимся к этому отвратительному поступку. Мы незамедлительно начали расследование и сделаем все возможное, чтобы найти ответственных лиц и исключить их из спорта. Как мы четко заявляли, в NASCAR нет места расизму, и этот акт только укрепляет нашу решимость сделать спорт открытым и радушным для всех», – говорится в заявлении NASCAR.

К расследованию присоединилось ФБР.

Уоллес заявил, что обеспокоен случившемся.

«Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти оставляет меня невероятно опечаленным и служит болезненным напоминанием о том, как далеко мы должны продвинуться как общество и насколько настойчивыми мы должны быть в борьбе против расизма». За последние несколько недель я был ошеломлен поддержкой со стороны людей из всей отрасли NASCAR, включая других гонщиков и членов команд», – заявил Бубба Уоллес.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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