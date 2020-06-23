Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

23.06.2020, 1:16, Новости дня

Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией «смерти мозга НАТО», сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с тунисским коллегой Каисом Саидом.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО». Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», – приводит слова Макрона ТАСС.

Президент Франции подчеркнул, что линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал эту ситуацию «недопустимой».

На прошлой неделе телеканал France 24 сообщил, что находящийся у побережья Ливии фрегат ВМС Турции отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

В свою очередь Анатолийское агентство Anadolu, сославшись на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны, сообщив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, «который осуществлял опасное маневрирование». При этом, по данным Anadolu, несмотря на необходимость поддержания постоянного контакта в ходе операции Sea Guardian, на связь с турецким кораблем никто так и не вышел.

В понедельник Макрон заявил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что Анкара играет в Ливии в «опасную игру» и нарушает все обязательства по итогам берлинской конференции.

Напомним, в ноябре 2019 года в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Он указал на отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, а также указал на «несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО – Турции».