 

Washington Times перепечатала фрагмент из статьи Путина о Второй мировой

23.06.2020, 1:00, Новости дня

Американская газета Washington Times перепечатала фрагмент из статьи Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

Как раз то место, где Владимир Путин подчеркивает, что создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов Второй мировой войны, и указывает, что важно провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Великобритании, Китая, США и Франции.

Целиком статья президента РФ ранее была опубликована в американском журнале National Interest. В ней Владимир Путин указал на недопустимость попыток пересмотра истории и на ответственность Запада за развал системы коллективной безопасности, в результате чего и началась Вторая мировая война.



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