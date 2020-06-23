 

Макрон вторично поставил НАТО диагноз о “смерти мозга”

23.06.2020, 1:00, Новости дня

Президент Франции снова сообщил о смерти мозга НАТО. Так Эммануэль Макрон  прокомментировал конфликт, который возник между кораблями Франции и Турции в Средиземном море.

Всё произошло у берегов Ливии: турецкий фрегат отказался предъявить груз французскому судну, который принимал участие в операции НАТО. Более того, взял его на прицел с помощью системы ракетного наведения. Во Франции расценили это как враждебные действия. При этом обе страны являются партнерами по альянсу. Анкару подозревают в незаконных поставках оружия в Ливию.

Впервые диагноз "смерть мозга" Макрон поставил НАТО в ноябре 2019 года. В интервью журналу "Экономист" он заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри союза, особенно между США и другими партнерами. Он также призвал Европу стать более самостоятельной силой, в том числе и с точки зрения обороны, сообщает телеканал "Россия 24".



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