 

Гол Роналду помог “Ювентусу” обыграть на выезде “Болонью”

23.06.2020, 1:00, Новости дня

Футболисты "Ювентуса" в рамках 27-го тура чемпионата Италии на выезде обыграли "Болонью" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Криштиану Роналду и Пауло Дибала, забившие мячи на 23-й и 36-й минутах соответственно.

"Старая синьора" одержала четвертую победу кряду в Серии А и с 66 очками лидирует в турнирной таблице, а "красно-синие" расположились на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем матче турнира подопечные Маурицио Сарри в пятницу, 26 июня, примут "Лечче", а команда Синиши Михайловича через два дня на выезде сыграет с "Сампдорией".



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