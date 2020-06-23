 

Суд заочно взял под стражу бывшего командира полка “Беркут” в деле о расстрелах на Майдане

23.06.2020, 0:55, Новости дня

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по делу Майдана в период с 18-го по 20 февраля 2014 года бывшему командиру полка милиции особого назначения “Беркут”, подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины 22 июня.

“Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего правоохранителя процедуру экстрадиции. Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования”, – сказано в сообщении.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, отметили в Офисе генерального прокурора.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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