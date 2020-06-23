На российской антарктической станции произошел пожар

23.06.2020, 0:55, Новости дня

На старейшей российской антарктической станции “Мирный” 21 июня произошел пожар, полностью сгорел дом радио. Об этом сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Возгорание произошло в метеокабинете. Огонь уничтожил две лаборатории, серверную, кабинеты с оборудованием.

“Из-за ураганного ветра 20–25 м/с огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход”, – сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. 11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим помещениям. Всего на станции “Мирный” находится 23 сотрудника.

Полярники вынуждены были прекратить метеонаблюдения.

Станция “Мирный” функционирует с 1956 года. Она находится на восточном побережье континента. основная задача ее сотрудников – наблюдение за погодой.