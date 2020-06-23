18-летняя киевлянка единственная в семье выжила после взрыва в многоэтажке

23.06.2020, 0:55, Новости дня

Под завалами дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 погибли 45-летняя Инна Недашковская, ее супруг Владимир и их старший сын Евгений, выжила только 18-летняя дочь Анастасия, об этом сообщил “Обозреватель” 22 июня.

“Настя выжила чудом: девочка мылась в ванной, когда прогремел взрыв – пригнулась, и плита не придавила ее. “Она слышала крик мамы, стоны папы. Спасатели ее обнаружили без одежды”, – рассказала изданию родственница семьи Недашковских Ирина Калдина.

Подруга Анастасии Елизавета, у которой сейчас живет девушка, рассказала, что Настя не получила травм, с ней все в порядке, в больнице она не была.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – оставалась неизвестной.

22 июня под завалами дома спасатели нашли тело еще одного жильца многоэтажки.

В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.