Раскрыты новые возможности перспективного космического корабля «Орел»

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23.06.2020, 0:30, Новости дня

Новый российский космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане, сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

«Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов», – рассказал Хамиц в интервью РИА «Новости», уточнив, что создание комплекса завершится в 2021 году.

Он также сообщил, что корпус двигательного отсека нового российского космического корабля «Орел» будет выполнен из композитных материалов, а корпус жилого отсека возвращаемого аппарата корабля будет сделан из металла.

Напомним, новый российский космический корабль «Орел» решили оборудовать улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси.

Первый полет «Орла», по предварительной информации, состоится в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.



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