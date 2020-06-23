 

ABC.es – на вооружении Испании осталась лишь одна действующая подводная лодка

23.06.2020, 0:25, Новости дня

До начала 2021 года на вооружении военно-морского Испании останется лишь одна подводная лодка S-74 «Транмонтана», пишет испанская ABC. Как отмечает издание, это связано с неоднократными задержками в модернизации старых или строительстве новых субмарин.


Wikimedia

После вывода из эксплуатации подводной лодки S-73 «Мистраль» в середине июня в испанском флоте осталась лишь одна действующая субмарина S-74 «Транмонтана», пишет испанская газета ABC.

Ожидается, что в таком состоянии ВМС Испании пробудут вплоть до 2021 года. Как отмечает издание, в начале следующего года после пятого капитального ремонта в эксплуатацию будет введена подлодка S-71 «Галерна». Несмотря на то что ремонтные работы на верфи испанской судостроительной компании Navantia в Картахене начались ещё в 2017 году, они не были завершены в срок в связи с задержками.

Речь идет о сложных работах по техническому обслуживанию и ремонту подлодки с целью продления срока её службы на пять или шесть лет, которые проводятся впервые, так как считается, что субмарины класса S-70 «Агоста» имеют срок службы до четырёх капитальных ремонтов.

Кроме того, из-за неоднократных задержек в процессе строительства подводной лодки проекта S-80 «Исаак Пераль» обещали передать флоту лишь в середине 2022 года, несмотря на то что изначально её планировали ввести в строй ещё к 2013 году.

Тем не менее, по словам начальника штаба ВМС адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона, хотя проект осуществляется в соответствии с графиком, пандемия коронавируса привела к ещё одной шестимесячной задержке. Таким образом, срок поставки, ранее намеченный на октябрь 2022 года, может быть перенесён на апрель 2023 года.

В штабе ВМС Испании ситуацию назвали «конъюнктурной», однако отметили, что вместо ранее заказанных четырёх подводных лодок класса S-80 намерены поставить на вооружение пять подобных субмарин. Таким образом, пишет ABC, имея пять подводных лодок, у военно-морского флота страны всегда будут две действующие подводные лодки для выполнения задач в море.



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