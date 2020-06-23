Guardian – пандемия привела к новому расколу среди американцев

23.06.2020, 0:25, Новости дня

Пандемия привела к очередному расколу в американском обществе и к появлению двух Америк, пишет The Guardian. В одной люди ходят в бары и на пляжи, а также требуют возвращения к нормальной жизни, в другой люди стараются держаться подальше от публичных мест, опасаясь свирепствующего в стране вируса.



Reuters

Коронавирус породил новый раскол в американском обществе, пишет The Guardian. В то время как одни американцы возвращаются в бары, рестораны и на пляжи, другие избегают посещения публичных мест.

В результате пандемия коронавируса, как отмечается в статье, появились две Америки: одна, в которой вооружённые протестующие требуют возвращения к нормальной жизни, и другая, в которой люди стараются держаться в стороне, опасаясь всё ещё бушующего вируса.

И пока в США число тех, кто пренебрежительно относится к ношению масок, крайне быстро растёт, остальные с изумлением следят за происходящим с безопасного расстояния.

«Мы восхищаемся нашими индивидуальными свободами, но индивидуальные свободы не перевешивают общее благо, — сказала изданию американка Кэрол Зерниал. — Я хотел бы услышать от наших лидеров именно эти слова — что они все стремятся к общему благу».

Вместо этого чиновники переложили эту социальную ответственность на своих избирателей, отмечается в статье. В некоторых частях США для посетителей вновь открылись спа-салоны, кинотеатры, пивные бары и тематические парки, несмотря на то что в стране от COVID-19 скончалось уже более 116 тыс. человек.

«Люди воспринимают это как личное решение, и оно основано на нашей личной терпимости к риску, — заявил Ирвин Редленер, директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете. — Но это не общественное здравоохранение, поскольку в общественном здравоохранении ваши риски не должны становиться моими рисками».

Хотя точную причинно-следственная связь пока нельзя доказать научным образом, однако тот факт, что открытие штатов совпало со всплеском случаев коронавируса, говорит о взаимосвязи между этими событиями, считает Ив Виттенберг, старший научный сотрудник Центра научного подхода к принятию решений в области здравоохранения.

По данным Washington Post, после того как в выходные, предшествовавшие Дню поминовения, гуляки ринулись на пляжи и в бары, в 21 американском штате было отмечено увеличение ежедневного прироста новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, в разных уголках страны — в Техасе, Северной Каролине и Орегоне — был зафиксирован рост числа госпитализированных.

«Некоторые политики ударили по тормозам. Однако другие, оказавшись под давлением со стороны тех, кто требует вернуть к жизни задыхающуюся экономику, на полном ходу возобновляют работу компаний», — пишет The Guardian.