Госдепартамент признал четыре китайских СМИ иностранными миссиями

23.06.2020, 0:06, Новости дня

Госдепартамент США в понедельник признал еще несколько китайских СМИ иностранными миссиями.

«За прошедшее десятилетие, в особенности под руководством генерального секретаря Си Цзиньпина, КПК реорганизовала государственные пропагандистские инструменты, замаскированные под информационные агентства, и установила еще более прямой контроль над ними, – говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Морган Ортагус. – В то время как западные СМИ привержены истине, китайские СМИ привержены Коммунистической партии Китая».

В соответствии с Законом об иностранных миссиях Госдепартамент присвоил статус иностранных иностранными миссий Центральному телевидению Китая, Службе новостей Китая и газетам «Жэньминь жибао» и Global Times. 18 февраля такой статус был присвоен агентству «Синьхуа», каналу China Global Television Network, радиостанции China Radio International, корпорации China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, все эти девять субъектов попадают в категорию иностранных миссий, поскольку фактически находятся под контролем иностранного правительства.

В Госдепартаменте отмечают, что данное решение не основано на каком-либо конкретном контенте этих СМИ и не накладывает никаких ограничений на их публикации в Соединенных Штатах, но лишь « признает их тем, чем они являются».

Организации, признанные иностранными миссиями, должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах.

По словам Госдепартамента, данное решение «повышает прозрачность в отношении информационной деятельности, проводимой КПК и правительством КНР в Соединенных Штатах».